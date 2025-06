Trump adia decisão sobre Irã, e Europa busca saída diplomática

Os EUA têm a única bomba convencional que seria capaz de atingir alvos subterrâneos profundos, a GBU-57, que precisa lançada por aviões bombardeiros furtivos B-2, provavelmente pilotado por militares americanos.

Por outro lado, Trump sofre pressão de parte de sua base de apoio para não entrar no conflito – uma de suas promessas de campanha foi não envolver os EUA em guerras no exterior. Além disso, o prazo alongado para tomar uma decisão dará mais tempo para a busca de uma eventual solução diplomática para o conflito.

Trump vem exigindo que o Irã desative suas instalações de enriquecimento de urânio – algumas já parcialmente afetadas pelos ataques israelenses, enquanto a de Fordo segue bem protegida no subsolo.

Na quinta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump via uma chance "substancial" de obter uma saída negociada para o conflito.

Ela leu uma declaração do presidente, na qual ele afirma: "Baseado no fato de que já uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã no futuro próximo, tomarei minha decisão sobre entrar ou não (no conflito) nas próximas duas semanas."

As duas semanas também darão tempo para que os militares americanos se posicionem melhor para um eventual conflito direto.