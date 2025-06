UE exclui empresas chinesas de licitações de equipamentos médicos

"Nossa intenção com essas medidas é equilibrar as condições para as empresas europeias", justificou o comissário europeu de Comércio, Maroš Šef?ovi?. "Continuamos comprometidos com o diálogo com a China para resolver essas questões." A Comissão também proibiu que fornecedores europeus utilizem mais de 50% de insumos de origem chinesa em seus serviços.

Esta é a primeira aplicação de um regulamento aprovado na União Europeia em 2022, que permite ao bloco estipular medidas para combater práticas discriminatórias contra empresas europeias no exterior.

China acusa UE de protecionismo

Em resposta, a China acusou a União Europeia de adotar "dois pesos e duas medidas": "A UE sempre se vangloriou de ser o mercado mais aberto do mundo, mas, na prática, tem caminhado gradualmente rumo ao protecionismo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em coletiva de imprensa.

"Sob o pretexto de concorrência justa, na verdade promove concorrência desleal. Um caso típico de dois pesos e duas medidas."

O bloco europeu rebateu que seu mercado de contratos públicos é um dos mais abertos do mundo. Segundo cálculos da Comissão, as exportações chinesas de dispositivos médicos para a UE mais do que duplicaram entre 2015 e 2023.