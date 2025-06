Violência contra crianças em áreas de conflito atinge recorde, diz ONU - Relatório da ONU relata mais de 40 mil violações graves contra crianças em 2024, o maior número em 30 anos. Gaza lidera o ranking.Da Faixa de Gaza à República Democrática do Congo, a violência contra crianças em zonas de conflito chegou a níveis recordes em 2024, afirmou um relatório anual das Nações Unidas divulgado nesta sexta-feira (20/06).

"Em 2024, a violência contra crianças em conflitos armados atingiu níveis sem precedentes, com um aumento impressionante de 25% no número de violações graves em comparação com 2023", afirma o relatório assinado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

A ONU identificou 41.370 violações graves contra 22.495 crianças e adolescentes menores de 18 anos em 2024 – 36.221 cometidas neste ano e 5.149 anteriormente, mas confirmadas em 2024. Este é o maior número desde que o mecanismo de monitoramento foi criado há quase 30 anos.