Belarus liberta um dos principais opositores de Lukashenko

Ele havia sido preso pelo regime em maio de 2020, após anunciar a intenção de lançar candidatura à Presidência. A mulher dele acabou assumindo a disputa em seu lugar e ganhou projeção na cena de oposição. Já Lukashenko, que está no poder desde 1994, foi declarado reeleito e reprimiu com truculência protestos em reação às suspeitas de fraude eleitoral.

"Meu marido está livre. É difícil descrever a alegria em meu coração", disse Tsikhanouskaya. Na mesma mensagem, ela reivindicou a soltura de outros 1.150 presos políticos. "Ainda não terminamos", acrescentou.

Visita de diplomata americano a Minsk

O anúncio da libertação de Tsikhanouski coincidiu com uma rara visita de alto nível do enviado especial do governo americano para a Ucrânia, general Keith Kellogg.

Kellogg esteve em Minsk para conversar com Lukashenko, aliado de primeira hora do presidente russo Vladimir Putin, e avançar nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia.

Todos os 14 prisioneiros libertados – cinco bielorrussos, três poloneses, dois letões, dois japoneses e um sueco – foram transferidos para a Lituânia. Entre eles está Ihar Karnei, que atuou como jornalista pela Radio Free Europe/Radio Liberty.