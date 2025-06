Café ajuda mulheres a envelhecerem com mais saúde, diz estudo

"Envelhecimento saudável" foi definido no estudo como a vida até os 70 anos ou mais, sem doenças crônicas graves ou limitações físicas, mentais e cognitivas.

Cafeína não é igual a cafeína

A cafeína tem efeito revigorante porque bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, que normalmente causam sensação de cansaço. Assim, as células nervosas funcionam mais ativamente, deixando o indivíduo mais alerta e com pensamentos mais claros. A substância também estimula a liberação do neurotransmissor dopamina, conhecido como "hormônio da felicidade", relacionado à sensação de bem-estar.

Porém o estudo de Harvard ressalva que outras fontes de cafeína, como refrigerantes de cola ou energéticos, não têm o mesmo efeito positivo. Pelo contrário: apenas um copo por dia dessas bebidas reduz a probabilidade geral de um envelhecimento saudável em 19%.

O consumo de café ou chá descafeinado tampouco promove o envelhecimento saudável. "Os resultados sugerem que o café com cafeína – ao contrário do chá ou do café descafeinado – pode auxiliar de forma única o processo de envelhecimento, preservando assim funções mentais e físicas", afirma Sara Mahdavi, que liderou o estudo.

O que é causa, o que é efeito?