Cidades alemãs oferecem estadia grátis para atrair moradores

O rio Neisse, que marca parte da fronteira entre a Alemanha e a Polônia Imagem: Helen Whittle/DW

O problema de imagem provocado pela ultradireita

No esforço para atrair novos residentes, os estados do leste da Alemanha também têm que lidar com o problema da imagem associada a ser um dos berços do extremismo de direita. Guben ganhou as manchetes em 1999 quando um requerente de asilo argelino, Farid Guendoul, sangrou até a morte ao colidir contra uma vidraça enquanto fugia de neonazistas.

Cerca de 42% dos moradores locais votaram no partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições federais de fevereiro de 2025. Franze diz que os números não refletem a vida cotidiana na cidade, e está frustrada com o foco na AfD, quando quase 60% dos moradores votaram em partidos moderados ou liberais.

As pessoas têm seus preconceitos e clichês, mas, pela minha experiência, ainda é possível se conectar com elas, talvez elas só precisem de um pouco de tempo porque não estão acostumadas com muita diversidade. Não imagino que seja diferente em qualquer outra pequena cidade europeia.

Susanne Schultz

Agora no seu segundo ano, o programa em Guben recebeu 40 inscrições de toda a Alemanha, bem como da Bélgica, Argélia, Egito e Brasil. Os candidatos selecionados serão alojados em apartamentos recém-reformados por uma contribuição de apenas 100 euros.