Conflito Irã x Israel chega ao 9° dia sem sinal de cessar-fogo - Governo israelense afirma que seus ataques teriam atrasado programa nuclear iraniano "em pelo menos dois ou três". Teerã condiciona retomada de negociações a uma pausa na ofensiva.A ofensiva israelense contra o Irã entrou no nono dia neste sábado (21/06) com novas trocas de ataques entre os dois países e sem um sinal de cessar-fogo. Após prever uma "campanha prolongada", Israel afirmou estimar hoje que suas ações teriam atrasado "em pelo menos dois ou três anos" o desenvolvimento de uma bomba atômica pelo Irã, enquanto Teerã descartou uma retomada das negociações com os EUA sobre o programa nuclear antes do fim da ofensiva israelense.

Neste sábado, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse ao jornal alemão Bild, que a campanha já obteve resultados "muito significativos". "Já atrasamos em pelo menos dois ou três anos a possibilidade de eles terem uma bomba nuclear (…) Não vamos parar até fazermos todo o possível para eliminar esta ameaça.”

Israel iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teerã estava prestes a obter uma arma nuclear. Os iranianos, que negam essa acusação, responderam com lançamentos de mísseis e drones. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, por sua vez, afirmou que o último relatório de sua agência não continha provas de que o Irã estivesse fazendo esforço sistemático para obter uma arma atômica.