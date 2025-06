EUA enviam bombardeiros, e tensão no Oriente Médio escala - Em meio a incerteza sobre ataque americano ao Irã, aviões B-2 rumam para a ilha de Guam, no Pacífico. Com a ajuda deles, Israel conseguiria atingir alvos subterrâneos de difícil acesso.Apontados como os únicos capazes de bombardear alvos subterrâneos de difícil acesso no Irã, aviões americanos B-2 foram enviados a Guam, uma ilha no Pacífico entre a Austrália e o Japão, informaram diversas agências de notícias neste sábado (21/06), citando fontes do governo dos Estados Unidos e sites de monitoramento de tráfego aéreo.

Segundo o jornal americano The New York Times, os bombardeiros estavam aparentemente acompanhados por aviões-tanque para reabastecimento em voo.

Embora não esteja claro qual o motivo exato do deslocamento das aeronaves, isso ocorre num momento em que o presidente americano Donald Trump avalia a possibilidade de interferir diretamente na guerra entre Israel e Irã. Na quinta-feira, Trump havia dito que tomaria uma decisão em até duas semanas.