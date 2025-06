Manifestante símbolo de protestos pró-palestinos é solto nos EUA - Estudante e ativista Mahmoud Khalil, que participou de manifestações na Universidade de Columbia, foi solto por ordem de juiz após três meses de detenção.O estudante e ativista Mahmoud Khalil, uma figura de destaque nos protestos pró-palestinos da Universidade de Columbia, nos EUA, foi solto na sexta-feira (21/06) após mais de três meses de detenção.

De origem palestina e nascido na Síria, casado com uma americana, pai de um filho nascido nos EUA e com residência legal no país, Khalil foi libertado no final da tarde do centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em Jena, no estado da Louisiana.

A libertação ocorreu depois que o juiz Michael E. Farbiarz, do tribunal federal de Newark, em Nova Jersey, ordenou a saída sob fiança até a conclusão de seu caso.