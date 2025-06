Pedidos de pizza perto do Pentágono podem prever conflitos?

Às 18h59 do dia 12 de junho (horário do leste dos EUA), momentos antes do início da ofensiva israelense, "quase todas as pizzarias próximas ao Pentágono experimentaram um ENORME aumento na atividade", segundo publicação na conta.

Às 23h55 (horário em que a maioria dos restaurantes já havia fechado), um restaurante para viagem que fica aberto até meia-noite apresentou outro pico súbito de atividade, ficando "mais movimentado do que o normal".

Sem limitar sua análise à pizza, a conta observou que um bar gay perto do Pentágono tinha "tráfego estranhamente baixo para uma quinta-feira à noite" e afirmou que isso provavelmente indicava "uma noite movimentada no Pentágono".

Padrões de consumo durante crises geopolíticas

Além dos funcionários do Pentágono, o "Pentagon Pizza Report" constata que funcionários do Departamento de Estado e da Casa Branca permanecem no escritório até tarde da noite sempre que ocorre um grande evento envolvendo os Estados Unidos no cenário internacional. Isso leva a um aumento nos pedidos de comida para viagem em Washington e arredores.

Embora longe de ser científico, o "índice pizza" não é algo "inventado pela internet", observou no início do ano o site especializado em gastronomia The Takeout.