Temendo ser o próximo, aiatolá do Irã se isola em bunker e prepara sucessão

Milhares fugiram às pressas de Teerã em meio aos bombardeios. O país não dispõe de abrigos antibombas para civis.

"Acabem com a guerra e escolham o diálogo em vez da destruição", apelaram na segunda-feira (16/06) as ativistas iranianas Narges Mohammadi e Shirin Ebadi, detentoras do prêmio Nobel da paz, ao defender o fim do programa de enriquecimento de urânio do Irã. "Esta guerra, iniciada por Israel sob violação do direito internacional, já provoca um sofrimento imenso e ameaça descambar para um conflito maior regional e mundial."

À BBC, Mohammadi, notória opositora do regime e cujo marido está preso em Teerã, argumentou que "democracia, direitos humanos e liberdade não podem vir através de violência e guerra".

Por que Israel e Irã estão em guerra?

Os ataques contra o Irã foram deflagrados por Israel sob a justificativa declarada de impedir que a República Islâmica desenvolva armas nucleares - pretensão que o Irã nega ter. Teerã, que é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação, que veta armas nucleares, alega desenvolver a tecnologia somente para fins civis.

Israel, que não é signatária desse tratado, é o único país do Oriente Médio que, acredita-se, dispõe de tais armas - algo que Tel Aviv não nega nem confirma.