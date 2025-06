Como o mundo reagiu ao ataque dos EUA ao Irã

"A história lembrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo", completou Netanyahu, que há mais de uma década defendia publicamente um ataque direto contra as instalações nucleares do Irã.

Irã minimiza efeitos dos ataques e reage com ameaças

A mídia estatal iraniana confirmou que três complexos iranianos foram atacados, mas tentou minimizar os bombardeios afirmando que não teriam sido registrados danos significativos

Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou em um post na rede X que os ataques dos EUA "terão consequências duradouras" e que Teerã "se reserva todas as opções" para retaliar.

"Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta das Nações Unidas, da lei internacional e do (Tratado de Não Proliferação Nuclear) ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. Os eventos desta manhã são ultrajantes e terão consequências duradouras. Todo e qualquer membro da ONU deve estar alarmado com esse comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. Em

conformidade com a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta legítima em autodefesa, o Irã se reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo."