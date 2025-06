Conflito no Irã melhora popularidade do governo Netanyahu

"É assustador. Sabemos que os mísseis são mais letais e que a situação parece diferente dos conflitos anteriores. Me pergunto por quanto tempo isso pode continuar. As pessoas já estão no limite por não dormir direito há várias noites", disse Shira, que também preferiu não revelar seu sobrenome.

Netanyahu mira legado após 7 de outubro

Para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o Irã é a maior ameaça à segurança de Israel. Teerã insiste que seu programa nuclear tem fins civis, mas Netanyahu acredita que ele serve a propósitos militares. A liderança iraniana já prometeu aniquilar Israel e seu povo, e o país é visto como uma ameaça também devido aos seus mísseis balísticos e aliados na região.

Netanyahu ameaçou por anos atacar o Irã e, segundo relatos, esteve perto disso em várias ocasiões. No fim, um conflito maior foi sempre evitado. Em vez de um enfrentamento direto, Israel travou uma guerra indireta contra o Irã por meio de ataques cibernéticos, ameaças retóricas e ações contra grupos no Oriente Médio apoiados pela República Islâmica, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, e os houthis no Iêmen.

Mas isso mudou em 13 de junho, após Israel deflagrar uma série de ataques contra o programa nuclear do Irã e eliminar diversos de seus generais.

"Por muitos anos, Netanyahu amarelou. Ele não estava realmente pronto para tomar medidas que pudessem resultar em fatalidades e destruição", disse à DW o jornalista e comentarista israelense Akiva Eldar.