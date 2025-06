EUA entram no conflito ao lado de Israel e atacam instalações nucleares do Irã - Nove dias após início da campanha militar israelense, Trump anuncia que aviões dos EUA "obliteraram" três instalações nucleares iranianas e ameaça Teerã com mais ataques se regime não aceitar imposição de um acordo.Os Estados Unidos entraram diretamente no conflito entre Israel e o Irã, marcando uma nova escalada na região nove dias após o início da campanha militar israelense. Segundo anunciou o presidente americano Donald Trump, bombardeios dos EUA destruíram nas últimas horas três instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo subterrâneo de Fordo, que representava um desafio estratégico para os israelenses.

"Concluímos nosso ataque muito bem-sucedido às três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan. Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordo. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso", escreveu Trump na rede Truth Social na noite de sábado (21/06, no horário de Washington; madrugada de 22/06 no Irã).

Em um breve pronunciamento na Casa Branca, Trump também pressionou os iranianos a aceitarem um novo acordo para limitar seu programa nuclear. "Ou nós iremos atacá-los de novo", ameaçou.