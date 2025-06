Países da Otan concordam em gastar 5% do PIB com defesa - Os 32 membros da aliança liderada pelos Estados Unidos chegaram a um acordo após a Espanha, que se opunha ao aumento dos gastos militares, negociar isenção da regra.68736609 –

Numa vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordaram neste domingo (22/06) em aumentar a meta de gastos de defesa dos atuais 2% para 5% do PIB até 2035.

Trump era um vocal defensor do aumento dos gastos militares e queixava-se frequentemente de que os EUA estavam sobrecarregados na aliança, formada por 32 países.