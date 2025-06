Qual é o risco de contaminação nuclear após ataques ao Irã?

Risco de contaminação limitado, dizem especialistas

Especialistas até agora têm afirmado que o risco de contaminação decorrente dos ataques contra a infraestrutura nuclear iraniana é baixo. Isso porque, diferentemente da usina nuclear de Bushehr – que, até agora, não teria sido afetada por bombardeios –, não há reações nucleares acontecendo nas unidades de enriquecimento de urânio atacadas.

Horas antes do ataque a Fordo, a emissora americana NPR havia informado que o urânio enriquecido armazenado nos subterrâneos do complexo está na forma gasosa, e que "isso significa que não há como ocorrer uma reação em cadeia nuclear descontrolada".

Como explicou à Reuters a pesquisadora Darya Dolzikova, do think-tank londrino Rusi, ataques a instalações nas etapas iniciais do ciclo do combustível nuclear — as fases em que o urânio é preparado para uso em um reator — representam, sobretudo, riscos químicos, e não radiológicos.

Nas instalações de enriquecimento, como Natanz, Isfahan e Fordo, a preocupação dos cientistas é com o UF6, ou hexafluoreto de urânio.

"Quando o UF6 interage com o vapor d'água no ar, ele produz substâncias químicas nocivas", disse Dolzikova à agência de notícias Reuters. "Com ventos fracos, grande parte do material tende a se depositar nas proximidades da instalação; com ventos fortes, o material pode viajar por distâncias maiores, mas também tende a se dispersar mais amplamente. O risco de dispersão de produtos químicos perigosos é menor em instalações subterrâneas."