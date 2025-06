Quatro questões-chave sobre as implicações do ataque dos EUA

Especialistas ainda especulam sobre qual pode ser a reação do Irã. Mesmo enfraquecido, o Irã pode adotar ações amplas. Uma das grandes preocupações seja que o país use suas forças navais para bloquear o Estreito de Ormuz, o canal de saída do Golfo Pérsico, por onde circula 20% do petróleo mundial. O Irã ainda poderia lançar ataques, com mísseis ou mílicias aliadas, contra navios bases americanas no Oriente Médio, que no momento são ocupadas por 40 mil soldados dos EUA. Um ataque também poderia ser feito contra aliados dos EUA, como os estados árabes do Golfo.

Ou o Irã pode escolher não fazer nada. Ou se limitar a lançar um ataque simbólico para tentar salvar as aparências. Essa última opção já ocorreu antes. Em 2020, após Trump, em seu primeiro mandato, ordenar um ataque aéreo a um aeroporto do Iraque para matar o general iraniano Qasem Soleimani, o regime de Teerã se limitou a lançar 16 mísseis contra bases americanas no Iraque. O ataque não causou prejuízos significativos e os iranianos avisaram o governo Iraquiano, deixando tempo para que os militares americanos se preparassem. Diante do impacto limitado, os EUA não retaliaram.

Até onde vai o envolvimento dos EUA?

Horas após os ataques, membros do governo americano argumentaram que a operação não representa uma guerra contra o Irã e que se tratou de uma ação militar pontual para frear a capacidade nuclear com o Irã. "Não estamos em guerra com o Irã. Estamos em guerra contra o programa nuclear do Irã", disse o secretário americano da Defesa, Pete Hegseth.

No entanto, no seu primeiro pronunciamento sobre o ataque, Trump deixou a porta aberta para novos ataques caso o Irã não aceite a imposição de um acordo para encerrar seu programa nuclear. "Haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos dias", disse. "Lembrem-se, ainda há muitos alvos."

Pontual ou não, a entrada dos EUA na campanha aérea israelense já marcou a quebra de um tabu. Por mais de uma década, diferentes administrações dos EUA - incluindo o primeiro governo Trump - resistiram à pressão israelense e hesitaram em lançar ataques diretos contra alvos nucleares iranianos. O segundo governo Trump mudou isso, apesar das promessas de campanha de adotar uma política mais isolacionista e não voltar a envolver diretamente os EUA em guerras.