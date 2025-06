Como Jordânia e Arábia Saudita intervêm a favor de Israel na guerra

Situação delicada para a Jordânia

A adoção de políticas como essa pode alimentar tensões internas em ambos os países, pois em suas populações existe uma rejeição histórica em relação a Israel, baseada em guerras e conflitos passados. Isso vale especialmente para a Jordânia, onde um em cada cinco habitantes, incluindo a rainha do país, tem ascendência palestina.

Essa situação torna difícil para o governo da Jordânia justificar o abate de mísseis iranianos que tinham Israel como alvo, o que explica o uso da defesa própria como justificativa. "Esta mensagem de que 'estamos apenas nos defendendo' está sendo repetida em todos os canais", observa o chefe do escritório da Fundação Konrad Adenauer em Amã, Edmund Ratka.

Ele afirma que isso ocorre também devido ao atual cenário político da Jordânia. Em abril, o governo jordaniano proibiu o maior grupo da oposição, a Irmandade Muçulmana, acusando-o de conexões com um suposto complô para desestabilizar o país.

"A proibição parece cuidadosamente calibrada e visa conter o crescente apoio popular a esse grupo, num momento em que o reino atravessa um cenário regional difícil", bem como "minar crescente apelo do grupo entre uma população indignada com a guerra de Israel em Gaza", afirma Neil Quilliam, especialista em Oriente Médio do think tank britânico Chatham House.

O governo da Jordânia não quer ser visto como defensor de Israel, confirma Ratka, "porque o povo jordaniano percebe Israel como o agressor". Mas essa é também a percepção em relação ao Irã, dizem pesquisas. "O Irã é visto como um país que interfere repetidamente nos assuntos árabes com a intenção de desestabilizar", explica Quilliam.