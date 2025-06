Como Trump tornou o programa nuclear do Irã mais opaco - Irã integra tratado que veta armas nucleares e, por alguns anos, esteve sujeito a fiscalização mais rigorosa da ONU - até os EUA sob Trump enfraquecerem acordo em 2018. Agora, Teerã ameaça deixá-lo completamente.Há quase duas semanas, instalações nucleares do Irã são alvo de bombardeios de Israel e, mais recentemente, também dos Estados Unidos. Os ataques visam impedir que o regime do aiatolá Ali Khamenei ganhe acesso a armas de destruição em massa – pretensão que Teerã nega ter, embora inspeções das Nações Unidas no Irã tenham encontrado estoques de urânio enriquecido a um grau de 60% de pureza, muito próximo dos 90% necessários ao desenvolvimento de uma bomba atômica.

Teerã está sujeita a essas inspeções porque é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), ao qual aderiu em 1970. A fiscalização cabe à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU encarregado de garantir que nenhum material nuclear, como o urânio, seja "desviado" para fins militares.

Mas a verdade é que as informações de que a agência dispõe hoje são limitadas. E o quadro piorou desde o início dos ataques israelenses, em 13 de junho, quando as inspeções foram suspensas e o Irã ameaçou abandonar o tratado.