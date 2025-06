Irã dispara mísseis contra bases americanas no Catar e Iraque - Investida, em resposta a bombardeio americano a instalações nucleares iranianas, não parece ter provocado danos. Catar abriga a base aérea de Al Udeid, maior instalação militar americana no Oriente Médio.Após o Irã anunciar o lançamento de mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, na noite desta segunda-feira (23/06, tarde do Brasil). Segundo as autoridades catarianas, os mísseis foram interceptados e não há mortos. O governo declarou que se reserva o direito de responder à agressão.

Outro alvo dos mísseis foi o Iraque, onde fica a base americana Ain al-Assad, mas não está claro se houve danos ou feridos.

O Catar abriga a base aérea de Al Udeid, a maior mantida pelos americanos no Oriente Médio. Situado do outro lado do Golfo Pérsico, o quartel-general avançado do Centro de Comando militar americano reúne aproximadamente 10 mil soldados.