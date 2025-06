Israel lança novo ataque à usina nuclear de Fordo

A prisão de Evin é conhecida por abrigar cidadãos com dupla nacionalidade e ocidentais, frequentemente usados ??pelo Irã como moeda de troca em negociações com o Ocidente. Evin também possui unidades especializadas para presos políticos e pessoas com laços ocidentais, administradas pela Guarda Revolucionária. A instalação é alvo de sanções dos EUA e da União Europeia.

Katz afirmou que aeronaves estão atacando alvos em Teerã "com força sem precedentes" e ameaçou retaliar Khamenei enquanto continuarem os disparos de mísseis a partir do Irã.

Israel afirmou ainda ter atacado seis aeroportos do regime iraniano no oeste, leste e centro do país. Os ataques tiveram como alvo pistas de pouso, hangares subterrâneos, um avião de reabastecimento e aeronaves F-14, F-5 e AH-1 do regime iraniano", afirmou o exército israelense. De acordo com Israel, as aeronaves destruídas seriam utilizadas contra caças israelenses, que há dias sobrevoam os céus iranianos, bombardeando instalações militares e nucleares da República Islâmica.

"Danos significativos"

Também nesta segunda-feira, o Irã disparou uma nova rodada de mísseis e drones contra Israel e alertou os Estados Unidos de que suas Forças Armadas têm "carta branca" para atacar alvos americanos após os ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas.

Em Viena, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse esperar que haja danos muito significativos na instalação de Fordo após o ataque aéreo americano de domingo devido à carga explosiva utilizada.