O que se sabe sobre brasileira presa há três dias em vulcão na Indonésia

Aventureira e corajosa

Juliana Marins caiu em trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Juliana fazia a trilha com apoio de uma empresa de turismo. Ela estava num grupo com outros cinco turistas e um guia local, como mostram imagens tiradas por ela mesma e compartilhadas com a imprensa brasileira.

Mais de três horas depois da queda, Juliana foi localizada pela primeira vez por imagens gravadas com um drone por outros turistas. O vídeo mostra que, no sábado, ela sobreviveu à queda do precipício e estava numa fresta entre rochas.

A jovem tinha dificuldade para se mover e estava sem os óculos, sem os quais não enxerga. Uma primeira tentativa de resgate teria falhado porque Juliana já não se encontrava mais no ponto onde havia sido filmada.

Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Juliana é de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ela já estivera no Egito por dois meses durante os estudos universitários e trabalhara na produção de um canal televisivo de esportes radicais.