Por que a Espanha enfrenta uma crise imobiliária - Aluguel no país subiu mais do que salários, impulsionado também por explosão do turismo. Situação gerou revolta entre os espanhóis.O corretor de imóveis Juan Sanchez [nome alterado pela reportagem] abre a porta de vidro fosco de um apartamento que costumava ser uma loja. A entrada é diretamente pela cozinha. O teto é muito alto. "Você pode construir um mezanino aqui", diz Sanchez. Os dois quartos anunciados ficam no porão. Um dos cômodos minúsculos sequer tem uma janela.

"É possível alugar facilmente o apartamento para estudantes por 1.300 euros [R$ 8,2 mil]", diz o corretor. Há, contudo, um porém. "O espaço no andar de baixo está oficialmente listado no registro de imóveis apenas como depósito; não obtivemos licença residencial, mas isso não é um problema para alugar", garante. O "apartamento" de 55 metros quadrados em um bairro de classe média no centro de Madri custa um pouco mais de 300 mil euros.

O atual aquecimento do mercado imobiliário na Espanha é impulsionado por estrangeiros de alto poder aquisitivo que desejam investir em um setor altamente lucrativo e seguro, além de lucrar com a explosão do turismo no país. Há muito mais demanda do que oferta, segundo a avaliação do banco espanhol BBVA.