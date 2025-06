"Seria um perigo a repetição do que aconteceu no Iraque", afirma Sergio Tutikian, ex-embaixador do Brasil no Irã

Sergio Tutikian: Seria um perigo a repetição do que aconteceu no Iraque, que é praticamente uma continuação do Irã. A invasão americana [do Iraque, em 2003] só reforçou o peso da religião no país. No Iraque, há tropas americanas estacionadas, mas o primeiro-ministro despacha no Irã. Todos os lugares santos do islamismo xiita, como Kerbala, Najaf e mais dois ou três, estão no Iraque. Outra possibilidade é a crise se arrastar e contaminar os vizinhos. No Kuweit, metade da população é xiita, e no Bahrein, 90%. Toda a região da Arábia Saudita às margens do Golfo Pérsico é xiita. O Catar acaba de se manifestar qualificando o Irã de "nossa república irmã".

O Irã sofreu uma série de baixas no alto escalão militar e no círculo de auxiliares do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e teve, segundo o presidente americano, Donald Trump, suas principais instalações nucleares "obliteradas". Quais são as opções de Teerã agora?

Certamente há muita diplomacia secreta envolvida. Antes de sábado [quando ocorreu o ataque dos Estados Unidos ao Irã], é certo que houve muitos contatos de bastidores. Integrantes do governo dos Estados Unidos disseram que Trump tinha avisado o Irã de que haveria bombardeio.

A negociação do acordo nuclear de 2015, por meio de diplomacia secreta, durou 20 meses. O governo iraniano certamente não deixou todos os mísseis balísticos na parte ocidental do país [que tem sido alvo praticamente exclusivo dos ataques israelenses e americano]. Israel e Estados Unidos estão sempre falando da região ocidental. Mas o Irã é um país muito grande, com 90 milhões de habitantes.

Em caso de queda do regime, o que aconteceria em seguida?

Pelo que conheço do Irã, haveria duas possibilidades: retorno da monarquia ou ditadura. O Irã é um império que ainda não se desintegrou, com muitas nacionalidades. Não vejo como provável a perspectiva de uma democracia iraniana. Isso não faz parte do modo de ser do povo iraniano. É verdade que são uma república, na qual judeus e cristãos têm representação no parlamento. Os judeus iranianos não têm sequer língua própria. Sua história remonta aos tempos bíblicos da rainha Ester, depois da libertação do cativeiro na Babilônia. Sempre vi sinagogas funcionando no Irã. O regime tem cuidado com essas minorias, porque a espionagem é muito grande.