Trump diz que Irã e Israel aceitaram cessar-fogo - Segundo presidente dos EUA, cessar-fogo será implementado gradualmente ao longo de 24 horas e deve ter início à 1h da madrugada desta terça-feira.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23/06) que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo, que será implementado gradualmente ao longo de 24 horas e deve ter início por volta da 1h da madrugada desta terça-feira (horário do Brasil).

"Foi totalmente acordado por e entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo total e completo", escreveu o americano em um post na rede Truth Social.

Israel e Irã ainda não se manifestaram publicamente sobre o plano, mas, segundo a agência de notícias Reuters, o "sim" do lado iraniano teria sido negociado com a ajuda do primeiro-ministro do Catar, xeque Abdulrahman Al Thani.