As perguntas que ficam no frágil cessar-fogo entre Israel e Irã

Depois foi a vez de o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmar que havia sido alcançado um cessar-fogo, classificando o acordo como uma derrota para Israel.

O que se sabe até o momento é o cronograma que Trump divulgou em suas postagens. Segundo o presidente americano, o Irã deverá suspender as hostilidades nas primeiras 12 horas, e Israel só a partir das 12 horas seguintes. Depois dessas 24 horas será declarado o "fim oficial" da guerra, deflagrada em 13 de junho com o bombardeio israelense a instalações nucleares do Irã.

Como se chegou ao acordo?

Segundo o jornal The Washington Post, que cita um alto funcionário dos EUA, negociadores iranianos disseram aos americanos que retornariam à mesa de negociações para debater o programa nuclear do Irã se Israel interrompesse os bombardeios, o que obrigava os EUA a buscar essa garantia com o governo de Israel.

Um alto funcionário da Casa Branca relatou à agência de notícias AP que Trump se comunicou diretamente com o primeiro-ministro israelense para garantir o cessar-fogo. Esse mesmo alto funcionário disse que o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff se comunicaram com os iranianos por canais diretos e indiretos.

O governo do Catar desempenhou um papel importante na mediação do cessar-fogo, principalmente na intermediação com os iranianos, segundo os relatos. O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, garantiu o sim do regime em Teerã numa ligação telefônica com autoridades iranianas, disse à agência de notícias Reuters uma autoridade informada sobre as negociações.