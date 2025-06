Casamento de Jeff Bezos em Veneza é alvo de protestos

A iniciativa do Greenpeace queria chamar a atenção para os baixos impostos pagos por muitos bilionários, enquanto supostamente agravam a crise climática com seus estilos de vida insustentáveis.

"O problema não é o casamento, o problema é o sistema. Achamos que um grande bilionário não pode alugar uma cidade para seu próprio prazer", disse Simona Abbate, uma das manifestantes, nesta segunda-feira.

Núpcias marcadas para o final de semana

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, mais de 90 jatos particulares com celebridades devem pousar no Aeroporto Marco Polo, em Veneza, nos próximos dias.

Embora a data exata do casamento permaneça confidencial, as celebrações devem durar três dias, provavelmente de 26 a 28 de junho. A festa de casamento supostamente ocupará toda a ilha de San Giorgio, localizada em frente à Praça de São Marcos, onde ocorreu o protesto do Greenpeace. No entanto, o local específico da cerimônia não foi divulgado.

Também não está claro quando Bezos e Sanchez chegarão. Alguns relatos sugerem que eles se hospedarão no Aman Venice, um hotel de luxo no Grande Canal onde George e Amal Clooney se hospedaram durante seu casamento em 2014.