Como a China utiliza terras raras como arma estratégica

Oito países respondem por 98% das reservas mundiais de terras raras. Depois da China, com 44 milhões de toneladas de depósitos de terras raras, o Brasil, a Índia e a Austrália possuem os maiores depósitos, totalizando pouco mais de 31 milhões de toneladas, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. Cerca de 20 milhões de toneladas foram descobertas recentemente no Cazaquistão.

Alguns países, como os Estados Unidos e a Austrália, estão mais avançados na elevação do seu processo de produção e processamento de terras raras, enquanto outros países têm planos ainda em estágio inicial ou intermediário, exigindo de cinco a dez anos, considerações ambientais e bilhões de dólares em investimentos.

O Brasil, com 21 milhões de toneladas, possui a segunda maior reserva mundial, mas a produção ainda é incipiente, com uma participação mundial de apenas 1%. Especialistas dizem que o país tem condições de ampliar essa participação, com universidades e institutos de pesquisa capacitados para formar recursos humanos e desenvolver ou adaptar tecnologias na cadeia de produção.

Também a Índia, apesar de possuir a quinta maior reserva mundial de terras raras, com 6,9 milhões de toneladas, responde por menos de 1% da produção global de terras raras, pois não possui capacidade de refino suficiente para prepará-las para uso em aplicações de alta tecnologia. A própria Índia depende das exportações chinesas e também foi afetada pelas restrições.

A agência Reuters noticiou recentemente que Nova Déli ordenou que sua mineradora estatal IREL interrompesse as exportações dos minerais produzidos para assegurar o fornecimento aos produtores do país. No ano passado, a IREL entregou um terço das 2.900 toneladas das terras raras que extrai para o Japão, por meio de uma empresa de processamento japonesa.

Outra fonte futura pode ser a Groenlândia, apesar de suas condições climáticas adversas. Os EUA e a UE já assinaram acordos de cooperação e, em 2023, o Projeto Tanbreez, no sul da Groenlândia, foi classificado como o principal projeto de terras raras, com uma estimativa de 28,2 milhões de toneladas de minerais, por um serviço de compilação de dados para a indústria de mineração.