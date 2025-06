Como é a trilha no vulcão onde brasileira caiu na Indonésia - Exuberante e perigoso, Monte Rinjani já foi cenário de ao menos duas mortes desde 2022. Parque nacional reconhece que treinamento de guias certificados "não é tão rigoroso".A vista exuberante do Monte Rinjani, onde caiu a brasileira Juliana Marins no último sábado (21/06), faz das trilhas que o circundam um popular destino turístico da Indonésia. Com 3.726 metros de altura, o vulcão é não só parte do Círculo de Fogo do Pacífico como também o segundo mais alto no país e impressiona pela sua caldeira de 50 quilômetros quadrados.

As formações rochosas no Parque Nacional Monte Rinjani, na ilha de Lombok, se tornaram também o cenário de excursões de alto risco para turistas estrangeiros, com pelo menos duas mortes nos últimos três anos.

O site do parque, cuja área equivale a aproximados 41 mil campos de futebol, descreve o vulcão como "muito escalável por visitantes com alto nível de aptidão física." Ao mesmo tempo, reconhece o alto risco de fatalidades, mesmo durante viagens com guias certificados.