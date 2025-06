Como Irã e Israel agem para censurar a imprensa em meio ao conflito

Outros incidentes, como a proibição das atividades da emissora de notícias Al Jazeera no país, têm restringido cada vez mais o cenário midiático diverso de Israel. A Al Jazeera foi retirada do ar em Israel em maio de 2024, e seu estúdio em Ramallah, na Cisjordânia palestina, foi fechado devido a uma "ameaça à segurança nacional", de acordo com o Exército israelense.

Israel alegou que um funcionário da emissora seria um comandante do grupo terrorista Hamas, grupo amplamente. Desde então, a Al Jazeera – financiada pelo governo do Cata – está proibida de fazer reportagens em Israel.

Em 2024, a Corporação Pública de Radiodifusão Israelense (KAN), financiada pelo Estado, também sofreu pressão governamental. Ministros pediram a privatização da entidade, alegando que não havia necessidade ou espaço para a radiodifusão pública. No início de 2025, no entanto, essa decisão acabou sendo adiada.

Em fevereiro, todas as instituições estatais israelenses romperam laços com o Haaretz – um jornal bastante estabelecido no país – após seu editor-chefe, Amos Schocken, criticar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Ao mesmo tempo, veículos de comunicação pró-governo recebem cada vez mais verbas do Estado, disse Matar, editor da +972 Magazine.

Mesmo assim, a população israelense, que possui grande conhecimento tecnológico, consegue acessar informações pela internet. Além disso, todos os aplicativos de mensagens estão funcionando, incluindo os alertas sobre ataques vindos do Irã.