Couro ilegal da Amazônia abastece marcas de bolsas luxuosas, mostra estudo

"O risco que observamos com sistemas de certificação é que eles são utilizados por empresas que querem ‘limpar' sua cadeia de fornecimento como um atalho, em vez de realizarem uma diligência significativa por conta própria para garantir que suas cadeias estejam livres de desmatamento", argumenta White.

O que dizem as empresas brasileiras citadas

Questionado pela DW, o Frigol respondeu por meio de nota. A empresa afirma não comprar gado vindo de terras indígenas e que monitora 100% dos fornecedores indiretos nível 1, ou seja, aqueles que vendem para os fornecedores diretos do frigorífico. "Estamos comprometidos em atuar em conjunto com as instituições do setor, com a cadeia produtiva e com o poder público para avançarmos. Acreditamos que, no país que tem o maior rebanho do mundo, apenas rastreabilidade individual dos animais para fins socioambientais possibilitara? mitigar o desmatamento em todos os elos da cadeia pecuária", diz a nota.

A Durlicouros afirmou por meio de nota que rastreia seus fornecedores indiretos e que discute modelos estaduais e nacionais de rastreabilidade total/compliance. "Ale?m disso, todas as unidades da Durlicouros possuem certificação do Leather Working Group assegurando padrões elevados de sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade ambiental, de acordo com a finalidade de cada uma das unidades", diz.

O que dizem as marcas

A Tapestry, proprietária da marca Coach, afirmou à DW que menos de 10% do total de couro utilizado nos produtos vêm do Brasil. "Reconhecemos que o sistema de rastreamento de matérias-primas no Brasil é complexo e imperfeito; no entanto, a Tapestry está empenhada em fazer parte da solução para melhorar a rastreabilidade e a transparência por meio de nossos programas com o WWF e outras organizações", diz.