Iranianos manifestam medo e incerteza nas redes sociais - População se vê pressionada entre ataques estrangeiros e violência do regime dos aiatolás. Vítimas fatais do conflito chegam a 430 no Irã, a maioria civis.Em menos de duas semanas, iranianos testemunharam ataques sem precedentes de Israel e EUA contra o Irã. Mísseis atingiram instalações nucleares e militares, mas também áreas residenciais. Nas redes sociais, muitos dizem viver sob a incerteza do que pode acontecer a seguir, seja pelo risco de um novo ataque estrangeiro, seja pelo medo da repressão imposta pelo regime dos aiatolás.

O Ministério da Saúde do Irã estima que, até o sábado (21/06), pelo menos 430 morreram em consequência dos ataques israelenses, a maioria civis. Mais de 3.500 ficaram feridos, milhares foram obrigados a deixar suas casas.

Após os EUA entrarem ativamente no conflito, as atenções se voltaram para o regime iraniano, cuja complexa estrutura segue na mira do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele já insinuou que uma possível consequência da atual campanha militar seria uma "mudança de regime" no Irã. Muitos iranianos temem que tal pressão externa sobre os aiatolás seja pretexto para os líderes islâmicos intensificarem as táticas violentas contra seus próprios cidadãos.