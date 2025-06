Migração faz Alemanha voltar a ter famílias mais numerosas

Na Alemanha, a definição do Destatis de família numerosa se aplica a lares com três ou mais crianças que vivem debaixo do mesmo teto. Irmãos que vivam em outro endereço não são considerados.

Entre imigrantes ou filhos de imigrantes, a incidência de famílias numerosas é praticamente o dobro daquelas sem raízes imigrantes: no primeiro grupo, esse índice é de 18,5%; nas demais famílias, de 9,5%.

Isso quer dizer que, de cada dez famílias formadas por imigrantes ou seus descendentes, praticamente duas têm três ou mais filhos. Nas demais famílias, esse é o caso de uma em cada dez.

Na Alemanha, as famílias são pequenas

Em 2024, 8% das crianças viviam com três ou mais irmãos, enquanto 18% viviam com dois. A maioria (44%) vivia com um irmão, e 30% eram filhos únicos.

A incidência de famílias numerosas é ligeiramente maior nos estados da antiga Alemanha Ocidental: 13% contra 11% na antiga Alemanha Oriental.