Mounjaro e a volta do emagrecimento a todo custo

O remédio já era vendido no mercado paralelo e importado e é uma febre nas redes sociais, principalmente no TikTok, onde há milhares de vídeos de mulheres contando suas experiências com a "canetinha" e se injetando.

O Mounjaro e o Ozempic são remédios similares. Os dois são apresentados em forma de uma "caneta" para aplicar a dose no corpo. Inicialmente, as drogas foram lançadas como remédios para tratamento da diabetes. Como efeito, elas também reduzem o apetite.

Em 2023, a Anvisa aprovou o uso da semaglutida, princípio ativo do Wegovy e Ozempic, para o tratamento da obesidade no Brasil. Os medicamentos eram então vendidos sem receita. A partir dessa semana, depois de inúmeros apelos de médicos e entidades, as "canetas emagrecedoras" passam a ser vendidas somente com a receita, que fica retida na farmácia. Ainda bem. Ao mesmo tempo, duvido que as drogas vão parar de ser vendidas em "mercados paralelos".

É óbvio, mas vale repetir: nenhum remédio deveria virar moda. Medicamentos precisam ser indicados por médicos para pessoas que realmente precisam deles. E com responsabilidade.

Mas parece que já é tarde demais. O Mounjaro é o novo "hype", uma "moda" que parece mais forte do que a das anfetaminas nos anos 1990 e 2000. Nas redes sociais, principalmente no TikTok, há milhares de mulheres de todas as idades se picando com a caneta e falando sobre os seus benefícios. Famosos de todas as gerações anunciam usar a droga.

A loucura é tão grande que reportagens de jornais americanos afirmam que restaurantes de cidades como Nova York estão diminuindo o tamanho das porções de comida por causa das drogas que reduzem o apetite. Surreal.