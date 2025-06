Plantas nucleares do Irã podem ter resistido a bombardeio, aponta inteligência americana - Relatório de inteligência americana sugere que danos podem ter sido superficiais e que estoque de urânio enriquecido não foi destruído. Casa Branca nega e afirma que vazamento visa prejudicar Trump.O bombardeio de três instalações nucleares do Irã pelos Estados Unidos não destruiu os componentes centrais do programa nuclear de Teerã e provavelmente apenas o atrasou por alguns meses, informou a imprensa americana nesta terça-feira (24/06), citando uma avaliação inicial da inteligência americana.

Duas dessas fontes teriam dito à emissora CNN que o estoque de urânio enriquecido do Irã não foi destruído. Uma delas teria afirmado ainda que as centrífugas ainda estão praticamente "intactas", e que os danos se limitaram a estruturas acima da superfície.

A notícia contradiz as declarações do presidente Donald Trump, segundo quem o bombardeio teria "obliterado" as instalações de enriquecimento de urânio do Irã.