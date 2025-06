Quais bases dos EUA no Oriente Médio estão ao alcance do Irã?

De acordo com o CFR, os Estados Unidos possuem instalações militares em pelo menos dezenove bases em países como Bahrein, Egito, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes Unidos. Destas, segundo analistas, oito seriam bases permanentes.

No entanto, as tropas americanas também utilizam grandes bases operadas formalmente por aliados, como em Djibuti e na Turquia, país parceiro na Otan. A maior presença da Força Aérea americana está na base de Al Udeid, no Catar, recentemente atingida por mísseis iranianos.

O campo de pouso, operado pela Força Aérea do Catar, também é utilizado pelas forças britânicas e australianas. Somados todos os locais, as forças americanas estão temporária ou permanentemente presentes em quase 30 bases no Oriente Médio.

Histórico da presença americana na região

A presença de tropas americanas na região ocorre em razão de mobilizações militares anteriores. Washington mantém várias bases no Kuwait desde a Guerra do Golfo, no início da década de 1990. Naquela época, o Iraque atacou o pequeno país vizinho produtor de petróleo e foi repelido pelas forças americanas.

Após a segunda Guerra do Iraque, em 2003, os EUA mantiveram suas tropas em dois pontos do país, entre outras coisas, para proteger as populações curdas e yazidis na região de Erbil, no norte do Iraque.