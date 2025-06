Suprema Corte dos EUA libera deportações para países terceiros

"A suspensão pela Suprema Corte da liminar de um juiz distrital de esquerda reafirma a autoridade do presidente para remover imigrantes ilegais criminosos do nosso país e tornar a América segura novamente", completou.

Enxurrada de processos na Justiça

Essa disputa é um dos muitos desafios legais às políticas de Trump que foram levados à Suprema Corte desde o início de seu segundo mandato, em janeiro.

Em maio, a Suprema Corte permitiu que Trump suspendesse temporariamente programas humanitários que beneficiavam centenas de milhares de migrantes que moravam e trabalhavam nos Estados Unidos.

Os juízes, no entanto, criticaram o tratamento dado pelo governo a alguns migrantes que Trump havia selecionado para deportação sob a chamada Lei de Inimigos Estrangeiros – uma legislação de 1798 que havia sido aplicada apenas em tempos de guerra – como inadequado sob as proteções constitucionais do devido processo legal.

Em sua dissidência, Sotomayor também destacou ainda outro litígio contra a Lei de Inimigos Estrangeiros, no qual foram levantadas questões sobre o cumprimento, pelo governo, de uma ordem emitida por um juiz.