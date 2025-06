Depois do Irã, Coreia do Norte pode ser a próxima? - Pyongyang compartilhou tecnologia e conhecimento em construção de bunkers com Teerã. Segundo especialista, tudo indica que regime esteja se movendo para aprender com os erros estratégicos que pegaram o Irã desprevenido.A Coreia do Norte foi um dos países que condenou os ataques dos Estados Unidos a três instalações nucleares do Irã, no último fim de semana, acusando o governo do presidente Donald Trump de violar a integridade territorial do Irã e a Carta das Nações Unidas.

O regime em Pyongyang, que já havia descrito os ataques com mísseis israelenses contra o Irã como um "ato hediondo", pediu à comunidade internacional que "levante a voz de censura e rejeição unânimes contra os atos de confrontação dos EUA e de Israel".

A Coreia do Norte, que tem armas nucleares, mantém boas relações com o Irã. Por décadas suspeitou-se que tenha havido cooperação militar entre os regimes em Teerã e em Pyongyang, inclusive no desenvolvimento de mísseis balísticos, que cientistas iranianos teriam aprimorado desde então.