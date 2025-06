Federação Alemã de Futebol é multada por fraude na Copa de 2006 - Tribunal alemão condenou antigos dirigentes da federação por escândalo relacionado ao torneio de 2006, realizado no país; julgamento durou mais de uma década.O Tribunal Regional de Frankfurt decidiu nesta quarta-feira (25/06) que a Federação Alemã de Futebol, conhecida pela sigla alemã DFB, deve pagar uma multa de 130 mil euros (cerca de R$ 842 mil) por fraude fiscal relacionada à organização da Copa do Mundo de 2006, realizada no país.

A decisão encerrou um processo de dez anos motivado por alegações de que a organização fez um caixa dois para comprar votos de membros do comitê executivo da FIFA para garantir a escolha do país como sede do torneio.

O Ministério Público acusou ex- dirigentes a DFB de sonegar cerca de 2,7 milhões de euros (R$ 17,5 milhões) em impostos e exigiu que a federação pagasse uma multa de 270 mil euros (R$ 1,7 milhão). A defesa rejeitou a acusação de sonegação fiscal intencional e pediu a absolvição.