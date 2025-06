Indonésia revisa segurança no vulcão onde morreu brasileira, diz imprensa - Mídia local acompanha saga para recuperar o corpo de Juliana Marins, ressaltando indignação de brasileiros com normas frouxas no país asiático.A morte da turista brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani, também gera consternação na Indonésia. A tragédia é discutida por diversos veículos de imprensa no país asiático, que primeiro acompanharam a saga de equipes de socorro locais para resgatá-la com vida e, desde a terça-feira (24/06), recuperar o seu corpo.

Em especial, o caso reacende um já conhecido debate sobre segurança deficiente para excursões turísticas ao ar livre de risco, que atraem não só montanhistas experientes, como visitantes do mundo todo.

Segundo o portal Liputan6, o ministro das Florestas da Indonésia, Raja Juli Antoni, "tentou aprender lições a partir do incidente", incluindo reavaliar a segurança no Monte Rinjani e lembrar turistas de seguir as regras estabelecidas.