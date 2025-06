Morte de brasileira expõe problemas no setor de turismo da Indonésia - Desfecho trágico da viagem de Juliana Marins em vulcão chamou a atenção para padrões deficientes de segurança e resgate no país. Especialistas locais defendem melhoria das regras e procedimentos para mitigação de riscos.O corpo da brasileira Juliana Marins, que caiu no sábado (21/06) em um penhasco na trilha rumo ao cume do Monte Rinjani, na Indonésia, e ficou por três dias sem água, comida ou roupas para o frio até ser localizada, foi retirado do local e transportado por helicóptero até um hospital nesta quarta-feira.

Após a saga do resgate, diversos veículos de imprensa do país asiático agora discutem a segurança deficiente do país para excursões turísticas ao ar livre de risco, que atraem não só montanhistas experientes, como visitantes amadores do mundo todo.

A tragédia que tirou a vida de Juliana não foi a primeira a ocorrer em Rinjani. Segundo o jornal indonésio Kompas, apenas de abril a junho deste ano outros três incidentes ocorreram no local – e um turista da Malásia também morreu.