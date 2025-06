O Brasil precisa de mais deputados?

Segundo uma pesquisa Datafolha realizada nos dias 10 e 11 de junho, 76% são contra o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Outros 20% apoiam a ampliação, enquanto 2% não sabem e 1% se diz indiferente.

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) classificou a ampliação da Câmara como "um retrocesso institucional e um verdadeiro desrespeito com a sociedade civil e com o bem público".

Em nota divulgada na terça-feira, a entidade disse que "a proposta é casuística, inoportuna e imoral, especialmente diante do cenário com tantas desigualdades sociais, de desafios econômicos, com a crise de representatividade que o país enfrenta, e da insatisfação da população com a atuação do Congresso Nacional".

O autor do projeto que apenas redistribuía as 513 vagas existentes, deputado Pezenti (MDB-SC), declarou que criar mais vagas era "um tapa na cara do brasileiro". "Para que estados ganhem o que têm direito, outros estados têm que perder. Isso é justiça", afirmou.

Outro deputado que se manifestou contra a ampliação foi Kim Kataguiri (União-SP), que tentou obstruir, sem sucesso, a votação do projeto. "A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses, que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade", afirmou Kataguiri.

Representação já tem distorções hoje