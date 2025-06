Por que Irã não usou trunfo em resposta a ataques

Em 2023, o país exportou mais de 35 bilhões de dólares em petróleo, segundo o ministro do Petróleo, Javad Owji, citado pelo jornal britânico Financial Times. Naquele ano o setor petrolífero representou mais de 8% do Produto Interno Bruto (PIB). No ano seguinte, os volumes de petróleo exportados aumentaram ainda mais, de acordo com estimativas que se baseiam em dados da empresa de análise Vortexa.

O bloqueio do Estreito de Ormuz teria, portanto, prejudicado o próprio Irã, pois sua própria receita com a venda de petróleo teria sido afetada. Além disso, o Irã teria irritado seu principal parceiro comercial, a China, que se beneficia do petróleo barato iraniano.

A emissora de TV Iran International, que tem sede em Londres, estima que o Irã vende seu petróleo com um desconto de 20% em relação ao preço de mercado, pois o comprador assume o risco de ter problemas devido às sanções americanas. "As refinarias chinesas são as principais compradoras dos embarques ilegais de petróleo do Irã, que são misturados por intermediários com fornecimentos de outros países e declarados na China como importações de Singapura ou de outros locais", informou a emissora.

A China importa quase 11 milhões de barris de petróleo bruto por dia, e cerca de 10% vêm do Irã, de acordo com a Rystad Energy, uma empresa de pesquisas em energia com sede na Noruega.

Bloqueio teria ainda afetado países vizinhos

Um bloqueio do Estreito de Ormuz poderia ainda gerar tensões com países vizinhos. Kuwait, Iraque e Emirados Árabes Unidos também transportam seu petróleo por essa passagem. Se fechasse o estreito, Teerã "minaria as alianças que ainda restam com os Estados da região", avalia o economista, Justin Alexander, especialista em Golfo Pérsico.