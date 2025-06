Por que você deveria conhecer Raul Seixas

Entre namoro, separação e encontros ocasionais, Raul e Tânia conviveram oito anos: de 1976 a 1984. Ao todo, o pai do rock brasileiro teve cinco mulheres: Edith Wisner, Glória Vaquer, Tânia Menna Barreto, Ângela Costa (conhecida como Kika) e Lena Coutinho. Do casamento com Ângela, nasceu Vivian, a Vivi Seixas. Ela é a caçula de três filhas – suas meias-irmãs são Simone, de 55 anos, do relacionamento com Edith, e Scarlet, de 49, com Glória. As duas vivem hoje nos EUA.

"Meu pai era amoroso e divertido", lembra Vivi, hoje com 44 anos. "Quando brincávamos de Capitão Garfo, o primo do Capitão Gancho, ele pegava as minhas bonecas e as escondia no congelador", diverte-se.

DJ e produtora musical, Vivi vai participar do show-tributo O Baú do Raul – Especial 80 Anos, no próximo sábado (28/06) no Circo Voador, no Rio, ao lado de outros artistas, como Roberto Frejat, Paulinho Moska e Ana Cañas. "Mesmo quem nunca assistiu a um show dele ao vivo, sente algo diferente quando escuta uma de suas músicas", afirma Vivi. "Raul Seixas era um artista verdadeiro, ousado e provocador. Falava de coisas profundas com leveza, e tocava em temas que continuam atuais. As gerações mudam, mas Raul Seixas permanece."

O legado de Raul

Além de participar do show-tributo no Circo Voador, Vivi e a mãe, Kika, doaram parte do acervo do cantor para a exposição Baú do Raul, em cartaz a partir de 11 de julho no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Quem também cedeu peças para a exposição foi Sylvio Passos, o fundador do primeiro e único fã-clube oficial de Raul Seixas, Raul Rock Club, fundado em 1981. "Meu ídolo não morreu. Está mais vivo do que muito artista vivo. Quem morreu de alcoolismo, no dia 21 de agosto de 1989, foi meu amigo. Até hoje, sinto muito a falta dele", emociona-se Passos.

Na opinião de Passos, se vivo estivesse, Raul Seixas não teria se aposentado. Pelo contrário, continuaria sendo a mosca na sopa de muita gente, brinca numa alusão à música homônima de 1973. "A música do Raul é essencialmente jovem porque trata de temas existenciais e filosóficos que não são tratados por outros artistas. Ele gostava de mexer em alguns vespeiros, sabe? Em vez de sugerir respostas, fazia questionamentos", afirma Passos, que é vocalista da Putos Brothers Band.