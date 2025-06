Preço dos aluguéis explode na Espanha e moradores culpam 'invasão turística'

Ao contrário do que ocorre em Paris ou Londres, os trabalhadores na Espanha não recebem um bônus salarial quando os preços dos imóveis estão particularmente altos. Segundo a empresa de análises de dados Datosmacros, o salário médio na Espanha em 2024 era de 2.642 euros brutos por mês. No entanto, de acordo com o portal imobiliário espanhol Fotocasa, o aluguel de apartamento médio de 80 metros quadrados custa cerca de 1.100 euros por mês. Em cidades como Madri ou Barcelona, esse valor varia entre 1.400 a 1.500 euros.

Muitos turistas, pouca moradia social

O mercado espanhol é inundado pelos de 90 milhões de turistas estrangeiros que vêm à Espanha todos os anos, por trabalhadores remotos que se mudaram para as Ilhas Canárias e Barcelona, além de estudantes internacionais em Madri e investidores latino-americanos. Isso acabou gerando uma resistência cada vez maior entre os espanhóis, que eram até então muito receptivos a estrangeiros.

De acordo com o portal de aluguel de curta temporada Spotahome, mais de 118.000 estudantes e professores vieram para a Espanha somente no ano letivo de 2024-2025 por meio do programa de intercâmbio europeu Erasmus. Além disso, há muitos estudantes de todo o mundo nas quase 90 universidades e faculdades do país.

A Espanha não possui residências estudantis públicas ou pagamento de bolsas para estudantes de acordo com a renda familiar. Essa é uma das razões pelas quais, estatisticamente, os espanhóis não saem da casa dos pais antes dos 30 anos, segundo dados de 2023 da agência de estatísticas da União Europeia Eurostat de 2023.

A Espanha também está muito atrás na Europa no que diz respeito à habitação social. Segundo dados oficiais, 14.371 unidades de moradia social foram construídas no ano passado. De acordo com o Ministério da Habitação espanhol, o país destinou 34 euros per capita para habitação social entre 2007 e 2021 - significativamente abaixo da média da União Europeia, que ficou em 160 euros.