Trump ameaça retaliar Espanha por recusar gastos em defesa - Espanha foi o único membro da Otan a se opor à nova meta de gasto com defesa de 5% do PIB até 2035, proposta pelo presidente americano, que retrucou: "Vamos fazê-los pagar o dobro".A cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada neste ano em Haia, na Holanda, terminou nesta quarta-feira (25/06) com o compromisso de líderes de aumentar os gastos com defesa e segurança do atual patamar de 2% para 5% do PIB até 2035. O texto final da declaração afirma que aliados concordaram com a meta inicialmente proposta por Donald Trump – mas não crava que todos os aliados estão de acordo com esses termos.

O comunicado foi pensado para, ao mesmo tempo, acenar para o presidente americano e acomodar a posição da Espanha, único dos 32 países-membros a se opor à meta durante o encontro anual da aliança militar ocidental, que durou dois dias.

"A maioria deles, imagino que quase todos [os países], contribuirão agora com 5%", disse Trump, após o encerramento da cúpula. Ele criticou e ameaçou com tarifas comerciais a Espanha, que atualmente gasta cerca de 1,3% do seu PIB (soma de todos os bens e serviços que cada nação produz) em defesa e planeja expandir essa proporção para até 2,1%.