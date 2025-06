Alemanha corta apoio financeiro a resgates de migrantes no Mediterrâneo - Governo conservador diz que redirecionará recursos para os países de origem dos migrantes, "onde a necessidade é maior". ONGs que promovem resgates dizem ter salvado 175 mil vidas em dez anos.A Alemanha decidiu cortar o apoio financeiro a instituições de caridade que promovem resgate de migrantes em risco de afogamento no Mar Mediterrâneo, afirmando que redirecionará os recursos para lidar com as condições nos países de origem que incentivam as pessoas a migrarem.

Há anos, os migrantes, impulsionados pelas guerras e pela pobreza, se arriscam nas perigosas travessias do Mediterrâneo para chegar aos países do sul da Europa na tentativa de alcançar um continente cada vez mais hostil à migração. Todos os anos, milhares de mortes ocorrem nessas jornadas, com o ano de 2024 tendo sido o mais letal para os migrantes em todo o mundo.

"A Alemanha está comprometida em ser humana e ajudará aonde as pessoas sofrem, mas não acho que seja função do Ministério do Exterior financiar esse tipo de resgate marítimo", disse o Ministro alemão do Exteriores, Johann Wadephul, nesta quinta-feira (27/06).