Como EUA e Irã se tornaram inimigos - depois de terem sido aliados

1998-2001: Clima entre EUA e Irã melhora

Anos depois, o presidente iraniano Mohammad Chatami adotou um tom conciliador em relação aos EUA, e a chefe da diplomacia americana Madeleine Albright admitiu o envolvimento da Casa Branca no golpe contra Mossadegh em 1953. Segundo Albright, a política de Washington em relação a Teerã havia sido até então "lamentavelmente míope".

Após o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas em Nova York, Irã e EUA chegaram até mesmo a formar uma aliança contra os islamistas da Al Qaeda e do Talibã. Mas a reaproximação cautelosa não durou muito.

2002-2005: Vácuo de poder após a terceira guerra do Golfo

Em seu discurso à nação no início de 2002, o presidente americano George W. Bush usou pela primeira vez a expressão "Eixo do Mal" para se referir a países como o Iraque, a Coreia do Norte e o Irã, a quem acusou de apoiarem o terrorismo, buscarem armas de destruição em massa e oprimirem a população.

Quando a aliança liderada por Bush derrubou Saddam Hussein pouco depois no Iraque, o Irã se aproveitou do vácuo de poder deixado pelos americanos para tentar influenciar a população de maioria xiita. E enquanto os EUA tentavam estabelecer um governo pró-Ocidente em Bagdá e apoiavam dissidentes do regime no Irã, o Irã ampliava seu raio de influência no Oriente Médio ajudando a criar os houthis no Iêmen e o Hamas na Faixa de Gaza.