Depois dos 40: há muito potencial, mas não aproveitamos

A consequência não é trivial

Aqui estamos diante de uma consequência real: milhões de indivíduos totalmente subestimados e inutilizados. Alguns nem têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Outros são cruelmente tirados do jogo e jogados fora, e, junto com eles, toda a bagagem e conhecimento. Quem perde é o desenvolvimento do nosso país.

O que pode ser feito? Acredito que a solução passa por políticas dentro de dois eixos: mercado de trabalho e educação.

Quanto ao mercado de trabalho, há a necessidade de incentivo para as empresas contratem pessoas mais velhas e alguma política que aproveite a riquíssima experiência e bagagem desses indivíduos pós ciclo tradicional de carreira. Talvez alguma utilidade prática para eles junto às universidades com quem está no início da carreira e ainda em formação.

No entanto, também precisamos de políticas educacionais. Seria incrível a criação de uma verdadeira formação continuada à nível federal. Formação essa que visa formar o profissional em todas as etapas de sua carreira. Isso, além de os munir de capacitação, também servirá como uma sinalização para o próprio mercado de trabalho.

__