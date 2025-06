Jovens levam a periferia brasileira ao debate climático na Alemanha

"Quando a gente olha para as crises climáticas, a gente tem um entendimento que quem mais sofre na pele somos nós”, afirma Mateus Fernandes, comunicador e ativista de Guarulhos (SP) que integra a delegação da Presidência Jovem da COP30. "Estarmos aqui é justamente reivindicar, é cobrar que tenham políticas efetivas para solucionar os problemas desse território."

"As periferias são ancestralidade, são o chão, são o coração e são quem historicamente está enfrentando as consequências das mudanças climáticas sem ter contribuído para as decisões sobre o clima”, afirmou, por sua vez, Marcele Oliveira, produtora cultural originária da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Do ativismo em Realengo para a Alemanha

Marcele Oliveira foi escolhida no início do ano entre 154 pessoas pelo governo brasileiro para função de Jovem Campeã do Clima da COP30, papel criado na COP28 para aumentar a representatividade dos jovens nas discussões climáticas.

Hoje com 26 anos, ela ingressou no ativismo ao se juntar aos esforços para criação de um parque verde no bairro de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma região carente de áreas públicas de lazer. A mobilização dos moradores para criação do parque acabou se tornando uma política pública para parques urbanos e ecológicos nas periferias da cidade.

"Essa luta transformou a minha trajetória como produtora cultural, que era minha carreira, minha faculdade, meu trabalho, para também ser ativista climática entendendo como a cultura era uma importante ferramenta para a educação climática, conscientização e mobilização da sociedade civil, mas também dos governantes, dos tomadores de decisão", diz Marcele.